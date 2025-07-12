Başakşehir'in Yeni Transferi Davie Selke Sağlık Kontrolünden Geçti
Başakşehir Kulübü'nün yeni transferi Davie Selke, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Kontrollerde çeşitli branşlarda muayeneler yapıldı ve testler gerçekleştirildi.
Başakşehir Kulübü'nün yeni transferi Davie Selke, sağlık kontrolünden geçti.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Davie Selke, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. İlk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor