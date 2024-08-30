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Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

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Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Kopenhag, Heidenheim, Cercle Brugge, Rapid Wien, Petrocub ve Celje ile karşılaşacak.

RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri; Kopenhag, Heidenheim, Cercle Brugge, Rapid Wien, Petrocub ve Celje oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nde kuralar çekildi. Monako'da bulunan Grimaldi Forum'da gerçekleşen kura çekiminde Türkiye'yi temsil eden Başakşehir de 2. torbadan katılım gösterdi. Kura çekiminin ardından turuncu-lacivertlilerin 6 rakibi belli oldu. Başakşehir; Danimarka ekibi Kopenhag, Belçika ekibi Cercle Brugge ve Slovenya takımı Celje ile deplasmanda; Alman ekibi Heidenheim, Avusturya ekibi Rapid Wien ve Moldova takımı Petrocub ile sahasında karşılaşacak.

UEFA Konferans Ligi'nde 2024-2025 sezonunda maçlar 3 Ekim'de başlayacak. Final müsabakası ile 28 Mayıs 2025'te Polonya'nın Wroclaw kentinde bulunan Wroclaw Şehir Stadyumu'nda oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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