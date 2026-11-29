Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, gelecek hafta sahasında Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşmayla ilgili yaptığı açıklamada, "Kendi oyunumuzu oynayarak inşallah haftaya güzel bir maç sergileyip 3 puan almak istiyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir, deplasmanda Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti. Müsabaka sonrası gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, "Bizim için çok önemli ve değerli bir galibiyet oldu. Burada hata yapmamamız gerekiyordu. Rakibimize saygı duyarak geldik ama bu tarz maçlar çok tehlikeli olabiliyor. Maçın başından sonuna kadar belki bir 10-15 dakikalık bölümde kapıyı çok hafif 3-1'den sonra araladık ama ciddiyetimizi devam ettirerek 4. golden sonra maçı kopardığımızı düşünüyorum. Çeşitli goller atıyoruz, farklı oyuncularla gol atıyoruz, bu beni çok mutlu etti. Bugün duran toptan yeniden güzel bir gol attık. John Lammers hoca, Turgay hoca bu konuda çok çalışıyorlar, onları da tebrik etmek istiyorum. Eğer kötü bir şey arayacak olursak, gol yememiz yakışmadı. Bu tarz maçlarla üzerine koya koya gidiyoruz. 4'te 4 dört yaptık. İnşallah haftaya da çok önemli bir maça çıkacağız. Bu şekilde devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"İnşallah haftaya güzel bir maç sergileyip 3 puan almak istiyoruz"

Gelecek hafta ligde Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşmayla ilgili sorulan soruya Şahin, "Bizim seri galibiyete ihtiyacımız vardı. Çünkü sezona çok iyi başlayamadık. Orada bu sene yaşamak istemediğimiz şeyi yaşadık. Yine kredimizi az da olsa tükettik ama şimdi üzerine koyarak gidiyoruz. Bir seriye ihtiyacımız vardı. Şu anda iyi gidiyoruz. Haftaya da çok önemli, çok değerli bir rakibe karşı evimizde oynayacağız. İnşallah son haftalarda yaptığımız gibi o maça da yüzde 100 kazanmak için çıkacağız. Rakibin zorluk derecesini bilerek, onlara saygı duyarak ama biz de kendi oyunumuzu oynayarak, inşallah haftaya güzel bir maç sergileyip, 3 puan almak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı