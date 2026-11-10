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Başakşehir'in futbolcusu Yusuf Sarı sol dizinden menisküs ameliyatı oldu

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Başakşehir, futbolcusu Yusuf Sarı'nın sol dizinden menisküs ameliyatı geçirdiğini açıkladı. Kulüp, Sarı'nın Acıbadem Maslak Hastanesi'nde sol diz artroskopik menisküs ameliyatı olduğunu ve sahalara en kısa sürede sağlıklı dönmesini temenni ettiğini belirtti.

Başakşehir, Yusuf Sarı'nın sol dizinden menisküs ameliyatı geçirdiğini açıkladı.

Başakşehir'de Yusuf Sarı sol dizinden menisküs ameliyatı oldu. Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yusuf Sarı'nın ameliyat edildiği belirtilerek, "Futbolcumuz Yusuf Sarı, Acıbadem Maslak Hastanesi'nde ameliyat edildi. Sol diz artroskopik menisküs ameliyatı yapılan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sahalara en kısa sürede sağlıklı bir şekilde dönmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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