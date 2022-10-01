Başakşehir'in bileği yine bükülmedi! Emre Belözoğlu'nun öğrencileri Ankaragücü'nü 2 golle geçti
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Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir, deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Emre Belözoğlu yönetimindeki turuncu-lacivertliler kalesinde ilk kez gol görürken, namağlup serisini sürdürdü ve puanını 17'ye yükseltti.
Mke Ankaragücü ile Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.
DENİZ TÜRÜÇ GALİBİYETİ GETİRDİ
Karşılaşmada Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Stefano Okaka ve 83. dakikada Deniz Türüç kaydetti. Ankaragücü'nün tek golü ise 55. dakikada Tolga Ciğerci'nin penaltı vuruşundan geldi.
BAŞAKŞEHİR NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR
Bu sezon ilk kez kalesinde gol gören Başakşehir, Ankaragücü'nü de devirerek namağlup serisini sürdürdü. Emre Belözoğlu yönetimindeki turuncu-lacivertliler ligde puanını 17'ye yükseltti.
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