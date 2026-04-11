Futbol: Trendyol Süper Lig

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Shomurodov ve Bertuğ Yıldırım'ın golleri ile öne geçen Başakşehir, maç boyunca etkili bir oyun sergiledi.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Ali Şansalan, Hüseyin Aylak, Ali Can Alp

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Dk. 59 Onur Bulut), Duarte, Opoku, Operi (Dk. 59 Kazımcan Karataş), Kemen, Umut Güneş (Dk. 68 Kaluzinski), Yusuf Sarı, Shomurodov (Dk. 81 Selke), Brnic, Bertuğ Yıldırım (Dk. 59 Crespo)

Natura Dünyası Gençlerbirliği : Velho, Pereira, Thalisson, Zuzek, Hanousek, Dele-Bashiru, Göktan Gürpüz (Dk. 77 Samed Onur), Tongya (Dk. 62 Cihan Çanak), Oğulcan Ülgün (Dk. 46 Niang), Onyekuru (Dk. 46 Traore), Koita (Dk. 62 Metehan Mimaroğlu)

Goller: Dk. 9 ve 40 Shomurodov, Dk. 42 Bertuğ Yıldırım (Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 23 Ömer Ali Şahiner, Dk. 27 Bertuğ Yıldırım (RAMS Başakşehir), Dk. 65 Traore ( Gençlerbirliği )

64. dakikada Gençlerbirliği gole yaklaştı. Göktan Gürpüz'ün pasında savunmanın arkasına hareketlenen Cihan Çanak, ceza sahası içi sağında son çizgi üzerinden ortasını yaptı. Niang'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

75. dakikada sağdan ceza sahasına giren Yusuf Sarı'nın yerden pasında Kemen'in ceza yayı içinde bekletmeden çıkardığı şutta meşin yuvarlak kaleci Velho'dan döndü. Crespo'nun ceza sahası içinde tamamlamak istediği topu çelen Portekizli file bekçisi, yine gole izin vermedi.

Kalan dakikalarda RAMS Başakşehir, yakaladığı pozisyonlarda kaleci Velho'yu geçmeyi başaramadı ve ilk yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Müzakerelerde yeni aşama: ABD-İran-Pakistan 3'lü görüşmesi başladı

Müzakerelerde yeni aşama! Ve dünyanın beklediği oldu
Sürpriz nikah! Sezgi Sena Akay evlendi

Sessiz sedasız nikah! Ünlü isim herkesi şaşırttı
Tuba Ünsal’dan yürek ısıtan hareket! Yağmurda gördü, hemen arabasına aldı

Yolda giderken gördü, hemen arabasına aldı

Kadir Ezildi’den babasına sert rest: Beni değil onu seçti

Kadir Ezildi’den babasına sert rest: Beni değil onu seçti
Kestaneci Alper’in ünü dünyaya yayıldı! Turistler fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor

Ünü dünyaya yayıldı! Turistler fotoğraf için sıraya giriyor
Sürpriz nikah! Sezgi Sena Akay evlendi

Sessiz sedasız nikah! Ünlü isim herkesi şaşırttı
İsrail'i Türkiye korkusu sardı: Eşi benzeri görülmemiş güç gösterisi

Türkiye fena korkuttu: Eşi benzeri görülmemiş güç gösterisi
Real Madrid belki de şampiyonluğu verdi, olan Arda'ya oldu

Olan Arda'ya oldu!