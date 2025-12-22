Başakşehir, ligin ilk yarısını farklı galibiyetle tamamladı

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de 17'nci ve ilk yarının son haftasında ağırladığı Gaziantep FK'yi 5-1 mağlup etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada turuncu-lacivertli takıma farklı galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Eldor Shomurodov, 29. dakikada Abbosbek Fayzullayev, 53. dakikada Arda Kızıldağ (Kendi kalesine), 68. dakikada Umut Güneş ve 84. dakikada Ivan Brnic attı.

Gaziantep FK'nin tek golü ise 26. dakikada Drissa Camara'dan geldi.

Konuk ekipte Kevin Rodrigues, 76. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Başakşehir, ilk yarıyı 7. sırada tamamladı

RAMS Başakşehir, Süper Lig'de ilk 17 haftalık periyodu 23 puanla 7. basamakta tamamladı.

Turuncu-lacivertliler, ligde oynadığı müsabakalarda 6 galibiyet, 5 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda 27 kez fileleri havalandıran Başakşehir, kalesinde 18 gol gördü.

Son 4 maçın 3'ünü kazandı

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in son 4 haftasında sergilediği performansla dikkati çekti.

Sezonuna istediği başlangıcı yapamayan ve inişli-çıkışlı bir grafik çizen turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig'de oynadığı son 4 müsabakanın 3'ünü kazanırken, 1'inde ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Süper Lig'de ilk yarının en skoreri: Shomurodov

RAMS Başakşehir'in Özbek futbolcusu Eldor Shomurodov, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında attığı 12 golle en skorer oyuncu oldu.

Turuncu-lacivertlilerin İtalya ekibi Roma'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı 30 yaşındaki santrfor, ligde forma giydiği 17 karşılaşmada 12 kez fileleri havalandırdı.

10 karşılaşmada birer gol atan Shomurodov, bir mücadelede ise 2 kez skor tabelasını değiştirdi.

Eldor Shomurodov, ligin ilk 17 haftasında en golcü oyuncular sıralamasında Trabzonsporlu Paul Onuachu'nun (11) önünde zirvede yer aldı.