Haberler

Başakşehir, bu sezon ilk kez rakip fileleri 5 kez havalandırdı

Başakşehir, bu sezon ilk kez rakip fileleri 5 kez havalandırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir, Gaziantep FK'yı 5-1 yenerek sezonun en yüksek gol sayısına ulaştı. Eldor Shomurodov ve arkadaşları, sahalarında etkileyici bir performans sergiledi.

Başakşehir, Gaziantep FK karşısında attığı 5 golle sezonun en yüksek gol sayısına ulaştığı maçı geride bıraktı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir, sahasında Gaziantep FK'yı 5-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertliler, kaydettiği 5 golle bu sezon en çok gol attığı karşılaşmayı oynadı. İstanbul ekibinin ligdeki en farklı galibiyeti ise 10. haftada deplasmanda Antalyaspor karşısında alınan 4-0'lık sonuçtu. Karşılaşmada Başakşehir'in gollerini Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullaev, Umut Güneş ve Ivan Brnic atarken, Arda Kızıldağ da topu kendi kalesine gönderdi.

Başakşehir, ligde en son 5 gollü galibiyetini 2024-2025 sezonunun 4. haftasında sahasında Antalyaspor'u 5-2 mağlup ederek elde etmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Fidan'ın uyarısından saatler sonra terör örgütünden saldırı! Anında müdahale geldi

Komşuda ortalık karıştı, teröristlere anında müdahale geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

RAMS Başakşehir, Gaziantep FK'yi gole boğdu

İstifadan geri döndü! İlk maçında tarihi bir yenilgi aldı
Gülhan'ın cinayet şüphelisinin kuyumcuya altınları satarken görüntüleri ortaya çıktı

Vahşi cinayetin ardından soluğu kuyumcuda almış
Salih Özcan harekete geçti! Ocak ayında Süper Lig'e gelmesi an meselesi

Yıllardır bekleniyordu! Süper Lig devine imza atması artık an meselesi
Jeremain Lens, vatandaşına seslendi: Fenerbahçe'ye git

Jeremain Lens, vatandaşına seslendi: Fenerbahçe'ye git
RAMS Başakşehir, Gaziantep FK'yi gole boğdu

İstifadan geri döndü! İlk maçında tarihi bir yenilgi aldı
Bakan Şimşek'ten 2026 için heyecanlandıran mesaj! Tek tek sıraladı

Güzel haberi verip tek tek sıraladı: Dar gelirli vatandaşlarımız...
Ryanair uçağında korku dolu anlar, yakıt tankeri ile çarpıştı

En ölümcül uçak kazası yerde yaşanabilirdi
title