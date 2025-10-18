Haberler

Başakşehir, Galatasaray'a Mağlup Oldu: Üst Üste 3. Yenilgi

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında lider Galatasaray'a 2-1 yenildi. Eldor Shomurodov'un attığı gol, Başakşehir'in puan kazanmasına yetmedi. Takım, son 3 maçta 3 mağlubiyet alarak 6 puanda kaldı.

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği lider Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakada Başakşehir'in tek golünü 59. dakikada Eldor Shomurodov kaydetti.

Galatasaray'a galibiyeti getiren gollere ise 45+3 ile 61. dakikada Leroy Sane imza attı.

Turuncu-lacivertli takım, bu sezon ligde 4. yenilgisini yaşadı. Bir maçı eksik RAMS Başakşehir, 6 puanda kaldı.

Üst üste 3. mağlubiyet

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de art arda 3. yenilgisini yaşadı.

Turuncu-lacivertli ekip, ligde oynadığı son 3 müsabakada TÜMOSAN Konyaspor ile Galatasaray'a 2-1, Göztepe'ye de 1-0 mağlup olarak puan alamadı.

Nuri Şahin de beklentileri karşılayamadı

RAMS Başakşehir'de bu sezon kötü gidişe teknik direktör değişikliği de çare olamadı.

Süper Lig'de çıktığı ilk 2 maçta berabere kalan, UEFA Konferans Ligi'ne play-off eleme turunda veda eden İstanbul temsilcisinde teknik direktör Çağdaş Atan ile yollar ayrılmıştı.

Nuri Şahin'in göreve gelmesinin ardından çıktığı ilk karşılaşmada Fatih Karagümrük'ü mağlup eden turuncu-lacivertliler, son 4 mücadelede ise istediği performansı sergileyemedi.

Başakşehir, bu maçlarda 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayarak hanesine sadece 1 puan yazdırabildi.

İstanbul ekibi, 22 Ekim'de deplasmanda Çaykur Rizespor ile 3. hafta erteleme maçına çıkacak. Turuncu-lacivertliler, ligin 10. haftasında ise Antalyaspor'a konuk olacak.

Shomurodov'un golü yeterli olmadı

RAMS Başakşehir'de Özbek futbolcusu Eldor Shomurodov'un tek golü, puan için yeterli olmadı.

Karşılaşmanın 59. dakikasında fileleri havalandıran 30 yaşındaki santrforun 47. dakikada kaydettiği gol ise VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Shomurodov, bu sezon ligde 4. golünü kaydetti. Özbek futbolcu, berabere kaldıkları Alanyaspor maçı ile mağlup oldukları Beşiktaş, Konyaspor ve Galatasaray müsabakalarında birer kez skor tabelasını değiştirdi.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
