Başakşehir FK, UEFA Konferans Ligi Rövanş Maçına Hazırlanıyor

Başakşehir FK, UEFA Konferans Ligi Play-off Turu'ndaki Universitatea Craiova ile oynayacağı rövanş maçı için antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki çalışmalar devam ediyor.

BAŞAKŞEHİR FK, UEFA Konferans Ligi Play-off Turu'nda Universitatea Craiova ile deplasmanda oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanşında 28 Ağustos Perşembe günü saat 20.30'da Rumen ekibi Universitatea Craiova'ya konuk olacak Başakşehir FK'da maçın hazırlıkları sürüyor. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, rondo çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Turuncu-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla Universitatea Craiova maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
