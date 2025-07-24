Başakşehir FK, UEFA Konferans Ligi'nde Cherno More'u 1-0 mağlup etti

BAŞAKŞEHİR FK, UEFA Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu 1'inci maçında rakibi Cherno More'u 1-0 mağlup etti.

Turuncu-lacivertli ekip UEFA Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu 1'inci maçında Bulgaristan 1'inci Ligi ekiplerinden Cherno More ile karşı karşıya geldi. Huvepharma Arena'da oynanan maç 20.00'de başladı.

Başakşehir FK bu maça, Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Ba, Duarte, Operi, Berat Özdemir, Yusuf Sarı, Crespo, Ömer Ali Şahiner, Brnic, da Costa 11'i ile başladı. Cherno More ise, Iliev, Donchev, Atanasov, Drobarov, Panov, Panayotov, Teles, Zlatev, Chandarov, Junior, Sidney ilk 11'i ile sahada yerini aldı.

Karşılaşmayı Bosna Hersekli hakem Luka Bilbija yönetirken Bilbija'nın yardımcılığını Damir Lazic ve Marko Peric üstlendi.

İlk dakikalara hızlı ve etkili başlayan Başakşehir FK, 4'üncü dakikada girdiği pozisyonda da Costa kale alanının önünden yaptığı kafa vuruşunda top kalenin üzerinden auta çıktı.

Karşılıklı buldukları pozisyonları değerlendiremeyen Başakşehir FK – Cherno More mücadelesinin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

53'üncü dakikada Ömer Ali Şahiner soluna çektiği topu direk dibine göndererek ağlarla buluşturdu. Başakşehir FK 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı. Mücadele Başakşehir FK'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın rövanşı 31 Temmuz Perşembe günü Başakşehir FK'nın ev sahipliğinde oynanacak.