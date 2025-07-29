Başakşehir FK, UEFA Konferans Ligi Maçı için Hazırlıklara Devam Ediyor

Başakşehir FK, UEFA Konferans Ligi Maçı için Hazırlıklara Devam Ediyor
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Başakşehir FK, UEFA Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu'nda PFK Cherno More ile oynayacağı maç için antrenmanlarını sürdürdü. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki antrenman, topla ısınma, hücum çalışması ve taktik çalışmasıyla gerçekleştirildi.

BAŞAKŞEHİR FK, UEFA Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu'nda PFK Cherno More ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı. Ardından hücum çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Turuncu-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla PFK Cherno More maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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