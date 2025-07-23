Başakşehir FK, PFK Cherno More Maçına Hazırlıklarını Tamamladı
Başakşehir FK, UEFA Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu'nda yarın deplasmanda PFK Cherno More ile oynayacağı maç için antrenman yaptı. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki antrenmanda dinamik ısınma, pas çalışması ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi.
BAŞAKŞEHİR FK, UEFA Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu'nda yarın PFK Cherno More ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Huvepharma Arena'da teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.
Turuncu-lacivertli ekip, yarın TSİ 20.00'de Huvepharma Arena'da PFK Cherno More ile karşılaşacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor