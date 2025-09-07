Başakşehir FK, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Başakşehir FK, Süper Lig'in beşinci haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Topla ısınma ve ronda çalışmasının ardından çift kale maçla idman sona erdi.
Turuncu-lacivertliler, salı günü yapacağı idmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor