Başakşehir FK, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

BAŞAKŞEHİR FK, Süper Lig'in beşinci haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Topla ısınmayla başlayan idman, rondo çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, salı günü yapacağı idmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.