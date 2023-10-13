Başakşehir FK, 4 genç futbolcuyla sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir FK, Onur İnan, Burak Sefa Kavraz, Hamza Güreler ve Efe Arda Koyuncu ile sözleşme imzaladı. Başkan Göksel Gümüşdağ da imza töreninde hazır bulundu.

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir FK, 4 genç futbolcusuyla sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-lacivertli kulübün akademisinden yetişen Onur İnan, Burak Sefa Kavraz ve Hamza Güreler ile profesyonel sözleşme; Efe Arda Koyuncu ile 3 yıllık yeni anlaşma imzalandı. Genç oyuncuların imza töreninde Başkan Göksel Gümüşdağ hazır bulundu.

EFE ARDA İLE 3 YILLIK YENİ SÖZLEŞME

Başakşehir FK'da 18 yaşındaki stoper Efe Arda Koyuncu ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Efe Arda Koyuncu'nun sözleşmesi, 2026-2027 sezonu sonuna dek uzatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.