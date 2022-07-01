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Başakşehir, Eren Karaağaç'ı kadrosuna kattı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Başakşehir, Eren Karaağaç'ı kadrosuna kattı

Başakşehir, Fransız ekibi Lorient'ten Eren Karaağaç ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Başakşehir, Fransız ekibi Lorient'ten Eren Karaağaç ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Başakşehir'de transfer çalışmaları da devam ediyor. Turuncu-lacivertli ekip, ismi Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılan 18 yaşındaki stoper Eren Karaağaç'ı kadrosuna kattı. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lorient'in alt yaş kategorilerinde forma giyen Eren Karaağaç, kendisini 3 yıllığına turuncu-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Genç futbolcunun imza töreninde Başakşehir Asbaşkanı Mustafa Eröğüt yer aldı.


Demirören Haber Ajansı / Spor

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