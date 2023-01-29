Başakşehir'e gitmesi beklenen Seferovic'ten büyük sürpriz! Yeni adresi herkesi ters köşe yapacak

Galatasaray'dan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılan Haris Seferovic'in Başakşehir'e transfer olması bekleniyordu. Ancak Kasımpaşa herkesi ters köşe yapacak bir hamleye imza attı. İstanbul ekibinin, İsviçreli golcünün transferinde büyük aşama kaydettiği ve artık son görüşmeleri yaptığı belirtildi.

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın sezon başında Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Haris Seferovic, sarı-kırmızılı takımla yolları ayırıyor. İsviçreli golcü, Kasımpaşa'ya imza atmaya çok yakın.

İMZAYA ÇOK YAKIN

Başakşehir ve İtalyan ekibi Salernitana ile adı anılan Seferovic'in transferinde Kasımpaşa önemli mesafe aldı. İstanbul ekibinin son görüşmleri yaptığı ve İsviçreli golcüye imza attırmaya çok yakın olduğu belirtildi.

"YARDIMCI OLMAK İSTİYORUZ"

Giresunspor maçı sonrası konuşan Okan Buruk, Seferovic'e kulüp aradıklarını belirtirken, "Elimizde oynatamadığımız oyuncular var. Onlar (Seferovic, Van Aanholt) çok fazla şans bulamıyorlar. Uygun bir kulüp olursa onlara yardımcı olmak istiyoruz. İkisi de bizimle antrenmanlara devam ediyor. Bu transfer döneminde de onlar için bir fırsat olursa bir değerlendirme şansı olacak." ifadelerini kullanmıştı.