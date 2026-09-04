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Umut Bozok'tan 5 dakikada kırmızı kart

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Başakşehir’de Umut Bozok, Galatasaray karşısında 74. dakikada oyuna girerken, 79. dakikada Rafael Leao’ya yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kartla oyun alanı dışına gönderildi.

Başakşehir'de Umut Bozok, Galatasaray karşısında 74. dakikada oyuna girerken, 79. dakikada Rafael Leao'ya yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kartla oyun alanı dışına gönderildi.

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın 74. dakikasında Jakub Kaluzinski'nin yerine dahil olan Umut Bozok, 5 dakika sonra kırmızı kartla oyun alanı dışında kaldı. Bozok, 79. dakikada Rafael Leao'ya yaptığı müdahale sonrası hakem Kadir Sağlam tarafından direkt kırmızı kart gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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