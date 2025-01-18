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Başakşehir, Çaykur Rizespor'u 2-0 Mağlup Etti

Başakşehir, Çaykur Rizespor'u 2-0 Mağlup Etti
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Başakşehir, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-0'lık skorla geçerek önemli bir galibiyet aldı. Goller Figueiredo ve Şahiner'den geldi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Başakşehir, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

69. dakikada Kemen'in topuk pasında topla buluşan Crespo'nun ceza sahası içine girdikten sonra sağ çaprazdan yerden vuruşunda kaleci Grbic topu kontrol etti.

75. dakikada Taha'nın sağ taraftan ortasında ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Deniz Türüç'ün elle oynadığı gerekçesiyle hakem Oğuzhan Çakır, pozisyonu VAR'dan izleyerek penaltı kararı verdi.

80. dakikada Rachid Ghezzal'ın kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Muhammed, soluna gelen meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

87. dakikada Ali Sowe ile paslaşmasının ardından topu alan Ghezzal'ın ceza yayının hemen gerisinden sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta kaleci Muhammed köşeye giden meşin yuvarlağı çeldi.

90+4. dakikada Lima'nın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta Emrecan'ın ters vuruşunda kaleci Grbic, meşin yuvarlağı son anda yaptığı müdahaleyle uzaklaştırdı.

90+11. dakikada kontra atağa çıkan Başakşehir'de Crespo'nun ileri gönderdiği topu sağ tarafta Ömer Ali Şahiner bekletmeden Kemen'e aktardı. Kemen'in kaleciyi çalımladıktan sonra yaptığı ortada müsait pozisyondaki Ömer Ali Şahiner, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Hamza Güreler (Lucas Lima dk. 41), Jerome Opoku, Ousseynou Ba, Onur Ergün (Berat Özdemir dk. 72), Deniz Türüç (Ömer Ali Şahiner dk. 90), Miguel Crespo, Oliver Kemen, Davidson Matchoi Djalo (Matchoi Djalo dk. 90), Joao Figueiredo, Philippe Keny

Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Dimitrios Pelkas, Ömer Faruk Beyaz, Yusuf Sarı, Emre Kaplan

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Çaykur Rizespor: Ivo Grbic, Taha Şahin, Attila Mocsi (Seyfettin Anıl Yaşar dk. 84), Khusniddin Alikulov, Mithat Pala (Casper Hojer dk. 85), Amir Hadziahmetovic (Olasunkanmi Olawoyin dk. 62), Ioannis Papanikolaou, Rachid Ghezzal, Dal Varesanovic (Vaclav Jurecka dk. 73), David Akintola (Emrecan Bulut dk. 85), Ali Sowe

Yedekler: Tarık Çetin, Canberk Yurdakul, Muhamed Buljubasic, Ayberk Karapo, Doğanay Avcı

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Joao Figueiredo (dk. 21 pen.), Ömer Ali Şahiner (dk. 90+11) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Ousseynou Ba, Miguel Crespo, Onur Ergün, Çağdaş Atan (Başakşehir) Ivo Grbic, Mithat Pala, Ioannis Papanikolaou, (Çaykur Rizespor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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