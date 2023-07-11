Başakşehir Burdur kampına başladı
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Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tesisleri'nde kamp yapmaya başladı. Antrenmanlar ise teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.
Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in Burdur kampı başladı. Tarifeli uçak ile 10 Temmuz günü Isparta Süleyman Demirel Havalimanına inen Başakşehirli futbolcular, otobüsle Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tesisleri'ne geldi. Tesislere gelişinde Başakşehir kafilesini Makü Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Hakan Öner ile Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Emrah Atay karşıladı.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan - Spor
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