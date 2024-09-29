Üye Girişi
Haberler

Başakpınarspor, U-14 Ligi'nde İkinci Galibiyetini Aldı

Başakpınarspor, U-14 Ligi'nde İkinci Galibiyetini Aldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri U-14 Ligi C Grubu'nda mücadele eden Başakpınarspor, İlbeyspor'u 1-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Lige yemilhaspor mağlubiyeti ile başlayan takım, son iki haftada başarılı sonuçlar alarak dikkat çekiyor.

Kayseri U-14 Ligi C Grubu ekiplerinden Başakpınarspor, 3. hafta maçında karşı karşıya geldiği İlbeyspor'u 1-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Lige Yemlihaspor yenilgsi ile başlayan Başakpınar U-14 takımı son iki haftada aldığı başarılı sonuçlar ile dikkat çekiyor. Ligin ikinci haftasında Kalespor ile karşılaşan mavi beyazlı takımı sahadan 1-0 galip ayrıldı. Başakpınarspor, ligin 3. haftasında ise dün İlbeyspor ile mücadele etti. Vali Muammer Güler Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini Şevki Kuramaz'ın golü ile 1-0 yenen ekip, böylece ligde üst üste ikinci galibiyetini elde etmiş oldu.

Bu sonuç ile Başakpınarspor puanını 6'ya çıkartırken, İlbeyspor ligin üçüncü haftasında da galibiyet ile tanışamadı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yerel Haberler Başakpınar kayseri Futbol Yaşam Spor

Nasrallah'ı öldüren operasyonun detayları netleşti! 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar

ABD'den gelen telefon sonrası 80 ton patlayıcı atmışlar

 Tonlarca bombayla hedef alındı! Nasrallah'ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı

Nasrallah'ın komuta merkezinden geriye bu dev çukur kaldı

 Şimşek'ten vatandaşlara uyarı: 'Kredi kartı geçmiyor' diyen işletmeleri hemen ihbar edin

"Ödeme yaparken kasada bu sözü duyarsanız hemen ihbar edin"
Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş

Polisi şehit eden suç makinesiyle ilgili isyan ettiren detay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatsa Belediyespor - Adıyaman FK Maçı Bilgileri Fatsa Belediyespor Adıyaman FK CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Fatsa Belediyespor Adıyaman FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fatsa Belediye Mazıdağı Fosfat Spor - Çayeli Spor Maçı Bilgileri Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor Maçı Hakkında Diyarbekir Spor - Karacabey Belediye Maçı Hakkında Afyonspor - Isparta 32 Maçının Yayın Bilgisi Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Diyarbekir Spor Karacabey Belediye CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Diyarbekir Spor Karacabey Belediye maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç Afyonspor Kulübü Isparta 32 Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Afyonspor Kulübü Isparta 32 Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Silivrispor-Balıkesirspor Maçı Detayları
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });