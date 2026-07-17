BARÜ'lü sporculardan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 2 madalya

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, uluslararası arenada önemli bir başarıya imza atarak U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 1 altın ve 1 bronz madalya kazandı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü öğrencileri uluslararası arenada önemli başarılar elde etmeye devam ediyor. Son olarak Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda BARÜ'lüler başarılı performanslarını bir kez daha ortaya koydu. Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden BARÜ'lü milli güreşçiler 1 altın ve 1 bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

Müsabakalarda kadınlar 68 kiloda mücadele eden Elif Şevval Kurt, rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Final müsabakasını da kazanarak altın madalyaya uzanan Kurt, U20 Avrupa Şampiyonu ünvanını elde etmenin gururunu yaşadı. Kadınlar 72 kilo kategorisinde mücadele eden İlayda Çin ise başarılı performansıyla bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu. BARÜ'lü sporcular elde ettikleri derecelerle Türkiye'nin Avrupa Güreş Şampiyonası'ndaki madalya sayısına katkı sundu.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda elde edilen başarılardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek milli sporcuları tebrik etti. Rektör Akkaya, "Ülkemizi ve Üniversitemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil eden öğrencilerimiz Elif Şevval Kurt ile İlayda Çin'i gönülden kutluyorum. Avrupa şampiyonluğu ve Avrupa üçüncülüğü gibi önemli derecelerle bizlere gurur yaşatan sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı