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Bartınspor-Sinopspor Maçında Olaylar Çıktı

Bartınspor-Sinopspor Maçında Olaylar Çıktı
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Bölgesel Amatör Ligi'nde Bartınspor'un Sinopspor ile oynadığı maç sonrası sahada gerginlik yaşandı. Polis, futbolcuları ayırarak olayların büyümesini önledi. Sinopsporlu Kemal Emirhan Aydın ise kafasına aldığı darbe nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 5. Grup'ta, Bartın'da oynanan Bartınspor- Sinopspor maçının bitiş düdüğünün ardından olaylar çıktı. Araya giren polis ekipleri, olayları büyümeden önledi.

Bartın Atatürk Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi Bartınspor, 40. dakikada Berkay'ın attığı golle 1-0'lık skorla kazandı. Pozisyonlar nedeniyle gergin geçen maçın bitiş düdüğünün ardından Bartınspor ile Sinopspor futbolcuları arasında tartışma çıktı. Sahaya giren polis ve saha görevlileri, her iki takım oyuncularını ayırarak, olayları büyümeden önledi.

Sahadan hastaneye götürüldü

Maçın 80. dakikasında ise bir pozisyonda kafasına darbe alan Sinopsporlu futbolcu Kemal Emirhan Aydın'ın ilk müdahalesi saha dışında sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Ardından sedyeyle ambulansa konulan Kemal Emirhan, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bartınspor, bu maçın ardından puanını 39'a çıkarttı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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