Haberler

Bartın Üniversitesi Güreş Takımı Uluslararası Şampiyonalarda 6 Madalya Kazandı

Bartın Üniversitesi Güreş Takımı Uluslararası Şampiyonalarda 6 Madalya Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, uluslararası güreş şampiyonalarında toplamda 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri uluslararası güreş şampiyonalarında 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencileri, farklı kategorilerde katıldıkları uluslararası güreş şampiyonalarında büyük başarılara imza attı. Romanya'nın Cluj-Napoca kentinde düzenlenen U20 Balkan Güreş Şampiyonası 11 ülkenin katılımıyla tamamlandı. Şampiyonada BARÜ'lü güreşçiler Bükrenaz Sert 76 kiloda, İlayda Çin 72 kiloda ve Elif Şevval Kurt 68 kiloda rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Ayrıca Mehmet Can Üngör 125 kiloda gümüş madalya, Zeynep Sucu ise 72 kiloda bronz madalya kazandı.

Macaristan'ın Tatabánya kentinde düzenlenen Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda ise Ercan Ayyıldız, Grekoromen stilde 78 kiloda gösterdiği başarılı performansıyla bronz madalya kazandı. Böylece BARÜ'lü güreşçiler, müsabakalardan toplamda 6 madalya ile döndü.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, uluslararası güreş müsabakalarında dereceye girerek Türkiye'yi ve BARÜ'yü gururla temsil eden öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Adalet Bakanı Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması: Adli Tıp'tan uzman mütalaası talep edildi

Rojin Kabaiş dosyasına Bakan Tunç el attı! Olayı aydınlatacak gelişme
Kabine toplanıyor! Eğitim süresinin kısaltılması dahil 4 konu var masada

Öğrencilerin hayatını değiştirecek teklif Erdoğan'ın masasına geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihat Kahveci milli yıldıza ateş püskürdü

Tarihi galibiyet sonrası milli yıldıza ateş püskürdü
Tepki çeken olay! Camiye ayakkabı ile girip namaz kılanları gözaltına aldılar

Camiye ayakkabı ile girip namaz kılanları gözaltına aldılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.