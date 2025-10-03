Haberler

Bartın Üniversitesi Avrupa Spor Haftası'nı Kutladı

Bartın Üniversitesi Avrupa Spor Haftası'nı Kutladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın Üniversitesi, 'Be Active' sloganıyla Avrupa genelinde eş zamanlı olarak kutlanan Avrupa Spor Haftası kapsamında çeşitli sportif etkinlikler düzenledi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya'nın katılımı ile sporun bireysel ve toplumsal faydalarına dikkat çekildi.

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) Avrupa genelinde eş zamanlı olarak kutlanan "Avrupa Spor Haftası" kapsamında çeşitli sportif etkinlikler gerçekleştirildi.

Bartın Üniversitesinde (BARÜ "Be Active" sloganıyla kişilerin yaşına, cinsiyetine ve spor geçmişine bakılmaksızın toplumun her kesimini sağlıklı ve aktif bir yaşam tarzını benimsemeye teşvik eden "Avrupa Spor Haftası" çeşitli etkinliklerle kutlandı. Her yıl 23-30 Eylül tarihleri arasında Avrupa genelinde eş zamanlı olarak kutlanan "Avrupa Spor Haftası" kapsamında BARÜ Spor Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen programa Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, akademisyenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Sağlıklı yaşam anlayışı ve spor kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen organizasyonda katılımcılar ilk olarak ısınma hareketleri ve ritmik egzersizler gerçekleştirdi. Ayrıca farklı fiziksel aktivitelerle sporun bireysel ve toplumsal faydalarına da dikkat çekildi.

Avrupa Birliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Herkes İçin Spor Federasyonu iş birliğinde yürütülen "Avrupa Spor Haftası" etkinliklerine BARÜ olarak katkı sunduklarını belirten Rektör Akkaya, emeği geçenlere teşekkür ederek "Spor Dostu Kampüs" anlayışıyla çalışmayı sürdüreceklerini belirtti. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Hamas Trump'a yanıtını iletti: Tüm esirlerin serbest bırakılmasını kabul ediyoruz

Dünyanın beklediği haber geldi! Hamas Trump'a yanıtını iletti
Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in alıkoyduğu vatandaşlarımızın yarın özel uçakla getirilmesi için çalışıyoruz

Sumud'daki Türkler ne zaman bırakılacak? İlk kez tarih verildi
Tutuklu Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP'den istifa etti

Tutuklu belediye başkanı zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ömer Tayyip Erdoğan: Bize verilen en önemli görev Gazze'deki insanlık dramına ses çıkarmaktır

Erdoğan'ın torunundan zirveye damga vuran Gazze mesajı
Taksim'de kan donduran cinayet: Para vermeyince bıçaklanarak öldürüldü

Kan donduran anlar kamerada! İsteğini yerine getirmeyen adamı katletti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.