Bartın Üniversitesi Avrupa Spor Haftası'nı Kutladı

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) Avrupa genelinde eş zamanlı olarak kutlanan "Avrupa Spor Haftası" kapsamında çeşitli sportif etkinlikler gerçekleştirildi.

Bartın Üniversitesinde (BARÜ "Be Active" sloganıyla kişilerin yaşına, cinsiyetine ve spor geçmişine bakılmaksızın toplumun her kesimini sağlıklı ve aktif bir yaşam tarzını benimsemeye teşvik eden "Avrupa Spor Haftası" çeşitli etkinliklerle kutlandı. Her yıl 23-30 Eylül tarihleri arasında Avrupa genelinde eş zamanlı olarak kutlanan "Avrupa Spor Haftası" kapsamında BARÜ Spor Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen programa Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, akademisyenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Sağlıklı yaşam anlayışı ve spor kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen organizasyonda katılımcılar ilk olarak ısınma hareketleri ve ritmik egzersizler gerçekleştirdi. Ayrıca farklı fiziksel aktivitelerle sporun bireysel ve toplumsal faydalarına da dikkat çekildi.

Avrupa Birliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Herkes İçin Spor Federasyonu iş birliğinde yürütülen "Avrupa Spor Haftası" etkinliklerine BARÜ olarak katkı sunduklarını belirten Rektör Akkaya, emeği geçenlere teşekkür ederek "Spor Dostu Kampüs" anlayışıyla çalışmayı sürdüreceklerini belirtti. - BARTIN