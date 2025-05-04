Bartın'da Fenerbahçe - Beşiktaş Derbisi Coşkusu

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Bartın'da Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları, derbi öncesinde meşalelerle şehir merkezinde toplandı. Polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

- Bartın'da Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi heyecanı

BARTIN - Trendyol Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde Bartın'da maçı izlemek isteyen taraftarlar, grup halinde meşaleler ve sloganlar eşliğinde kafelere gitti.

Bartın'da Yukarıçarşı'da toplanan Fenerbahçeli ve Beşiktaş taraftarlar, meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde yürüdü. Heyecan yaşayan taraftarlar, şehir merkezindeki asma ve şadırvan bölgelerindeki kafelere kadar yürüdü.

Renkli görüntülerin oluştuğu yürüyüşte polis ise yoğun güvenlik tedbirleri aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT DEMİR - Spor
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