Haberler

Amatör maçta saha karıştı

Amatör maçta saha karıştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın 1. Amatör Küme'deki Kayadibispor-Ulus Çınarspor maçının uzatma dakikalarında meydana gelen kavga, tribünlere sıçradı. Olaylar sonunda 1 futbolcu yaralanırken, toplamda 11 kırmızı kart gösterildi.

Bartın 1. Amatör Küme'de Arıt Kayadibispor-Ulus Çınarspor maçının uzatma dakikalarında pozisyon sonrası, futbolcular, teknik heyet birbirine girdi. Olaylarda bir futbolcu yaralanırken aynı takımdaki 2 futbolcunun ise birbirleri ile kavga etmesi dikkat çekti.

Bartın Ömertepesi Stadı'ndaki 1. Amatör Küme maçında Kayadibispor -Ulus Çınarspor mücadelesinin uzatma dakikalarında yapılan bir faul sonrası ortalık karıştı. İki takım oyuncuları birbirine girerken, yedek oyuncular ve teknik heyette kavgaya karıştı. Tribünlere de sıçrayan olayları polis ekipleri güçlükle yatıştırdı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada Kayadibisporlu iki futbolcu da birbirine girdi. Tarafların güçlükle ayrılabildiği kavgada 1 futbolcu da yaralandı. Gözünden yaralanan futbolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

11 kırmızı kart gösterildi

Olaylar nedeniyle Arıt Kayadibispor'dan 3 futbolcu, Ulus Çınarspor'dan 7 futbolcu ve 1 antrenör kırmızı kart gördü. Kartların ardından hakemler, sahadan çıkarak, soyunma odasına girdi. Çıkan olay ve kartlar nedeniyle maçı 2-1'lik skor ile önde tamamlayan Arıt Kayadibispor'un hükmet galip ilan edildiği öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15'e çıkarıyorum

Trump'tan küresel ticareti yerle bir edecek karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere peş peşe müjdeler

Mart ayında hesaplara yatıyor, tam 81 milyar lira
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rafa Silva Portekiz'i de karıştırdı

Rafa Silva Portekiz'i de karıştırdı
İndirimli diye vatandaşla böyle dalga geçiyorlar

İndirimli diye vatandaşla böyle dalga geçiyorlar
Ümraniye'de yol verme kavgası silahlı tehdide dönüştü

Neredeyse kan akacaktı! Yol verme kavgasında silah çekti
Bir maçla 92 milyon dolar kazanmıştı! Aylardır pipetle beslenen Jake Paul'ün başı dertten kurtulmuyor

Aylardır pipetle beslenen Jake Paul'ün başı dertten kurtulmuyor
Rafa Silva Portekiz'i de karıştırdı

Rafa Silva Portekiz'i de karıştırdı
Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı

Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti

Celal Karatüre için yaptığı benzetme büyük tepki çekti