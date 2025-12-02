Haberler

Barış Kanbak'tan İstanbulspor'a 5 yıllık imza

Barış Kanbak'tan İstanbulspor'a 5 yıllık imza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig ekibi İstanbulspor, Mustafa Alper Avcı'dan boşalan teknik direktörlük görevine 33 yaşındaki Barış Kanbak'ın getirildiğini açıkladı. Genç teknik adam, 5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Trendyol 1. Lig ekibi İstanbulspor, Mustafa Alper Avcı'dan boşalan teknik direktörlük görevine 33 yaşındaki Barış Kanbak'ın getirildiğini açıkladı.

5 YILLIK SÖZLEŞMEYE İMZA ATTI

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Barış Kanbak ile Aralık 2025'ten itibaren geçerli olacak şekilde 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Teknik direktörümüz Barış Kanbak'a hoş geldin dileklerimizi iletir, birlikte nice başarılar dileriz" denildi. Kasımpaşa Kulübü'nde çeşitli pozisyonlarda görev alan Kanbak, bu sezon ise Çorum FK ve Eyüpspor'da yardımcı antrenörlük görevini üstlenmişti" ifadelerine yer verildi.

Barış Kanbak'tan İstanbulspor'a 5 yıllık imza

KARİYERİ

Genç teknik adam, daha önce Kasımpaşa, Çorum FK ve Eyüpspor'da yardımcı antrenörlük görevlerinde bulunmuştu.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
AK Partili Çelik'ten Barzani'nin uzun namlulu peşmergeleri ile ilgili açıklama

Barzani'nin silahlı peşmergeleriyle ilgili AK Parti'den açıklama
'İmamoğlu duruşması TRT'de yayınlansın' önergesi TBMM'de reddedildi

Erdoğan ve Bahçeli de yeşil ışık yakmıştı! TBMM'de reddedildi
Büyükçekmece Adliyesi'nde büyük vurgun, adli emanet kasası soyuldu

Kilolarca altını emanetten çalan memur yurt dışına kaçtı
Utanmadan kayda da aldılar! Öğrencilerin öğretmene yaptıkları pes dedirtti

Öğrencilerin öğretmene yaptıkları pes dedirtti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntüler Türkiye'den! Büyüklüğü ağızları açık bıraktı

Görüntüler Türkiye'den! Büyüklüğü ağızları açık bıraktı
Samsunspor ligde ve Avrupa'da kaybetmeyi unuttu

Bu takımı kim yenecek? 3 aydır mağlubiyet yüzü görmediler
Daha 17 yaşında! Hastaneye zor yetiştirdiler, öğrendikleri gerçekle yıkıldılar

Hastaneye zor yetiştirdiler, öğrendikleri gerçekle yıkıldılar
Mert Hakan'ın golden sonra yaptıkları olay oldu

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Görüntüler Türkiye'den! Büyüklüğü ağızları açık bıraktı

Görüntüler Türkiye'den! Büyüklüğü ağızları açık bıraktı
500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı

500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı
Düğünden bir yıl sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti

Düğünden bir yıl sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti
Bulgaristan alev alev! On binlerce kişi sokaklara döküldü

Türkiye'nin yanı başı alev alev! On binler sokaklara döküldü
Derbi sonunda stattan sekerek ayrılmıştı! Yıldız ismin son durumu belli oldu

Stattan sekerek ayrılmıştı! Yıldız ismin son durumu belli oldu
ABD'de geyik alarmı verildi; dev sürü bahçeleri istila etti

Sabah uyandıklarında gördükleri manzara ağızları açık bıraktı
Ünlü estetik doktoru Zülfü Akşit, trafik kazasında hayatını kaybetti

Ünlü estetik doktoru feci şekilde can verdi
Leroy Sane ülkesi Almanya'da gündem oldu

Yaptıklarıyla herkesin dilinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Adaletin yokluğu toplum hayatı için felakettir

Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Felakettir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.