Barış için maç yaptılar! Galatasaray kaybetti, dostluk kazandı
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Galatasaray, "Barış için Maç" sloganıyla karşılaştığı Dinamo Kiev'e evinde 3-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bir sonraki maçına 18 Nisan'da Yeni Malatyaspor karşısında çıkacak.
Galatasaray ve Dinamo Kiev, Ukrayna'da yaşanan savaştan zarar gören çocuklara yardım için "Barış için maç" sloganıyla Nef Stadı'nda özel maçta karşılaştı. Mücadeleyi Ukrayna ekibi 3-1 kazandı.
GALATASARAY'IN TEK GOLÜ BARIŞ'TAN
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev, 15. dakikada Buyalskiy'nin golüyle öne geçti. Besedin, 28. dakikada skoru 2-0'a getirdi. Galatasaray, 56. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası dışından attığı golle farkı 1'e indirdi. Viktor Tsygankov, 80. dakikada maçın skorunu belirledi.