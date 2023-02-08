Barış Civelek'ten güzel haber! Enkazın altından kendi imkanlarıyla çıktı

Kahramanmaraş İstiklalspor'un futbolcusu Barış Civelik, kendi imkanlarıyla enkazdan sağ çıkmayı başardı. Başında ve vücudunda yaralar olan Barış, memleketi İzmir'e götürüldü.

Futbolcu Barış Civelek, Kahramanmaraş depreminde enkaz altından yaralı çıktı. Daha önce Kocaelispor, İstanbulspor ve Derincespor'da profesyonel olarak forma giyip bu sezon Bölgesel Amatör Lig 2'nci Grup ekibi Kahramanmaraş İstiklalspor'da görev yapan 29 yaşındaki Barış, 6 Şubat'ta saat 04.17'de meydana gelen 7.7'lik deprem felaketine kaldığı kulübün tesis olarak kullandığı yurt binasında yakalandı.

KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKTI

Kendi imkanlarıyla yıkılan enkazdan çıkıp başında ve vücudunun farklı yerlerinde hasarlar meydana gelen Barış'ın karayoluyla memleketi İzmit'e götürüldüğü öğrenildi. Barış Civelek, İzmirspor formasıyla geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de 13 maçta 5 gol atmıştı.