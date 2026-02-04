Haberler

Barış Alper Yılmaz ve Harry Kane bir araya geldi! İşte nedeni

Barış Alper Yılmaz ve Harry Kane bir araya geldi! İşte nedeni
Güncelleme:
Barış Alper Yılmaz ve Harry Kane bir araya geldi. İki futbolcunun birlikte yer aldığı buluşmanın, transfer görüşmesiyle değil, ortak sponsorluk kapsamında gerçekleştirilen bir reklam çekimi için olduğu öğrenildi.

  • Barış Alper Yılmaz ve Harry Kane, Skechers markası için Münih'te reklam çekimi yaptı.
  • Çekimler, Skechers'in uluslararası kampanyası kapsamında gerçekleştirildi.

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Almanya'nın Münih kentinde dünyaca ünlü golcü Harry Kane ile bir araya geldi.

REKLAM ÇEKİMİ İÇİN KAMERA KARŞISINA GEÇTİLER

Barış Alper Yılmaz ile Bayern Münih'in İngiliz yıldızı Harry Kane'in, Skechers için gerçekleştirilen özel çekimlerde birlikte kamera karşısına geçtiği öğrenildi. Münih'te yapılan çekimlerin, markanın uluslararası kampanyası kapsamında hazırlandığı belirtildi.

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Barış Alper Yılmaz'ın Avrupa futbolunun en önemli golcülerinden biri olan Harry Kane ile aynı projede yer alması, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Milli futbolcunun bu buluşması, uluslararası arenadaki görünürlüğünü artıran önemli bir adım olarak yorumlandı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
500

