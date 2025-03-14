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Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de kariyer rekoru kırdı

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Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Antalyaspor maçında Victor Osimhen'e yaptığı asistle bu sezon ligdeki 13. skor katkısını yaptı. 10 gol, 3 asistle oynayan Barış Alper, 12 gole etki ettiği geçen sezonu geride bırakarak Süper Lig'de kariyer rekorunu kırdı.

Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, Antalyaspor karşısında Victor Osimhen'e yaptığı asistle Süper Lig'de kariyer rekorunu kırdı.

13 GOLE KATKI YAPTI

Barış Alper, Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynadığı maçta Victor Osimhen'in ikinci golünde asisti yapan isim oldu. 24 yaşındaki futbolcu, bu asistiyle birlikte bu sezon ligde 13gole (10 gol, 3 asist) katkı sağladı. Milli yıldız, bu rakamla Galatasaray formasıyla ligdeki en skorer sezonuna ulaştı. Barış Alper, geçen sezon ise ligde 12 gole katkı vermişti.

Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de kariyer rekoru kırdı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıCan Yorumcu:

Keşke hep bu günkü gibi olsan, bu gün çok iyidin

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Haber Yorumlarıbiyikli.orhan:

en çok eleştirdiğim oyuncusun Barış. Goşden önce topu sende gördüğümde ortayı açamaz topu alamaz diye heyecanlanmadım bile ama olmayacak pozisyonda golü attırdın beni utandırdın. devam et

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