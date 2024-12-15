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Barış Alper Yılmaz, Premier Lig'i peşine taktı

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Galatasaray'ın yükselen yıldızı Barış Alper Yılmaz, İngiltere Premier Lig ekiplerini radarına takıldı. 24 yaşındaki milli futbolcuya İngiltere'den 4 takım birden talip oldu.

Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, performansıyla İngiltere Premier Lig ekiplerini peşine taktı. Milli yıldızın peşinde 4 takım birden var.

EVERTON İSTİYOR

İngiliz basınında yer alan habere göre, milli futbolcu ile Premier Lig'den Everton ilgileniyor. Ancak Everton'ın bu transferde işinin zor olduğu kaydedildi. Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz için belirlediği bonservisin Everton'ın bütçesini aştığı ve İngiliz ekibinin devre arasında bir hamle yapma şansının zor olduğu aktarıldı.

PREMIER LİG'DEKİ DİĞER TALİPLERİ

Galatasaray'ın istediği bonservis bedeline ise haberde yer verilmezken Barış Alper Yılmaz'a ayrıca İngiltere'den; Aston Villa, Newcastle United ve West Ham United'ın da ilgisinin olduğu belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 22 maçta sahaya çıkan 24 yaşındaki Barış Alper Yılmaz, 7 gol attı ve 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 21 milyon euro olarak gösterilen başarılı futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Barış Alper Yılmaz, Premier Lig'i peşine taktı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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