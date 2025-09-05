Haberler

Galatasaray'dan Barış Alper krizini kökten çözecek hamle

Galatasaray'dan Barış Alper krizini kökten çözecek hamle
Güncelleme:
Galatasaray'dan Barış Alper krizini kökten çözecek hamle
Galatasaray'da milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın geleceği belirsizliğini korurken sarı-kırmızılı yönetimden krizi kökten çözecek bir adım geldi. NEOM'un toplam 50 milyon euroluk teklifini reddeden Galatasaray, Barış Alper'in ücretinde iyileştirmeye gidecek ve önümüzdeki hafta oyuncuyla görüşecek.

Süper Lig devi Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Milli futbolcu, NEOM'dan aldığı teklifi değerlendirmek isterken, sarı-kırmızılılardan ayrılığa izin çıkmadı.

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞECEK

Türkiye Gazetesi'ne göre NEOM'un toplam 50 milyon euroluk teklifini reddeden Galatasaray, Barış Alper'in ücretinde iyileştirmeye gidecek. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil ettiği yıldız futbolcu Barış Alper ile önümüzdeki hafta bir görüşme gerçekleştirecek.

ORTALIĞI KARIŞTIRAN BARIŞ'IN MAAŞI

Geçen sezon 80 milyon lira, bu sezon 100 milyon lira maaş alan Barış Alper Yılmaz'a birçok kulüpten ilgi olmasına karşın yönetimin oyuncuya bir yıldır ciddi bir iyileştirme yapmaması nedeniyle krizin ortaya çıktığı iddia edildi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yorumlar (1)

Sadi:

Adam kaliteli biraz daha kendini geliştirebilirse Ronaldo gibi bir futbolvcu olur

