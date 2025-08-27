Ayrılığı kafasına koymuş! Barış Alper krizinde yeni gelişme

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizi devam ediyor. Suudi Arabistan ekibi NEOM'un cazip teklifine sıcak bakan milli futbolcu, yönetimin izin vermemesi üzerine antrenmanlara çıkmamıştı. Barış Alper'in tüm yaşananlara rağmen Galatasaray'dan ayrılmak istediği bilgisi kulüp içinde rahatsızlık yarattı. Oyuncunun NEOM'dan gelen teklifi hala değerlendirilmesini istediği öğrenildi.

Süper Lig devi Galatasaray'ın gündemini haftalardır meşgul eden Barış Alper Yılmaz bilmecesinde yeni bir gelişme yaşandı.

ÇUVALLA PARA VERDİLER

Arabistan takımı NEOM'un Barış Alper için sunduğu 10 milyon dolarlık 4 yıllık sözleşme teklifinin ardından, kulüp oyuncunun ayrılığına izin vermemişti. Suudi Arabistan ekibi NEOM'un cazip teklifine sıcak bakan milli futbolcu, yönetimin izin vermemesi üzerine antrenmanlara çıkmamıştı.

DURSUN ÖZBEK RESTİ ÇEKMİŞTİ

Başkan Dursun Özbek, kadro planlamasında Barış'a yer verdiklerini ve oyuncuyu kesinlikle satmayacaklarını net bir şekilde ifade etti.

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİYOR

Barış Alper, geçtiğimiz günlerde yeniden takıma katılarak antrenmanlara başladı. Genç futbolcunun teknik Direktör Okan Buruk'a özür dilemesi olumlu bir adım olarak görülse de, oyuncunun NEOM'dan gelen teklifi hala değerlendirilmesini istediği öğrenildi. Bu durum, krizin perde arkasında hala çözülmemiş noktalar olduğunu gözler önüne serdi. Barış Alper'in tüm yaşananlara rağmen Galatasaray'dan ayrılmak istediği bilgisi kulüp içinde rahatsızlık yarattı.

Haberler.com / Numan Darğın - Spor
