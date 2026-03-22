Barış Alper Yılmaz'ın talipleri artıyor

Sezon başında Suudi Arabistan'dan yıllık 10 milyon Euro'luk maaş teklifi alan ve takımdan ayrılmayı planlayan Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz'a gösterdiği başarılı performansın ardından talipler artıyor.

İNGİLTERE VE İTALYA'DAN TALİP

Özellikle Devler Ligi arenasında müthiş bir form grafiği yakalayan milli oyuncuya bu kez İngiliz ve İtalyan takımları göz dikti. İngiltere'den Crystal Palace, Brighton ve Newcastle United'ın, İtalya'dan da Juventus ve Sassuolo'nun 25 yaşındaki oyuncuyu takip ettiği belirtildi.

GALATASARAY ŞİMDİLİK SATMAK İSTEMİYOR

Barış Alper Yılmaz'ı şu an için satma düşüncesi olmayan sarı-kırmızılı yönetimin, milli oyuncuyu Dünya Kupası'nda göstereceği performansla daha fazla bir bonservis ile satma düşüncesinde olduğu öğrenildi.