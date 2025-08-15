Barış Alper Yılmaz, Gol Sayısını 3'e Yükseltti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 2. haftasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti. Barış Alper Yılmaz, maçta bir gol atarak ligdeki gol sayısını 3'e çıkardı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz, bu maçta da performansıyla ön plana çıktı. 25 yaşındaki futbolcu, 10. dakikada yaptığı presle Doh'tan kapıp aldığı topla ceza sahasına kadar girip ağları sarstı. Geçen hafta Gaziantep FK'da da 2 gol atan Barış Alper, bu sezonki gol sayısını 3'e yükseltti.

Karşılaşmanın 74. dakikasında da ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan başarılı oyuncunun kale önüne yaptığı ortaya Fatih Kuruçuk'un ters dokunuşunda meşin yuvarlak filelere gitti.

Maça 11'de başlayan milli futbolcu, 81. dakikada yerini Mauro Icardi'ye bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
