Barış Alper Yılmaz Galatasaray ile ipleri kopardı

Barış Alper Yılmaz Galatasaray ile ipleri kopardı
Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Bodo/Glimt karşılaşmasında taraftarlardan tepki görmesinin ardından takımıyla bağlarını kopardı. Yıldız futbolcu, ya devre arasında ya da sezon sonunda takımdan kesin olarak ayrılmak istiyor.

  • Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor.
  • Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.
  • Barış Alper Yılmaz, Galatasaray formasıyla 166 maçta 28 gol attı ve 24 asist yaptı.
  • Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'a 2021 yılında 2.1 milyon euro bonservis ücretiyle Ankara Keçiörengücü'nden transfer edildi.
  • Barış Alper Yılmaz, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt maçında oyundan alındığında taraftarlardan tepki aldı.

Süper Lig'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray'da Barış Alper krizi yaşanıyor.

TARAFTARDAN TEPKİ TOPLADI

Sezona çok iyi başlayan ancak Suudi Arabistan'dan aldığı teklif sonrası takımdan ayrılmak isteyen Barış Alper Yılmaz'ın transferi gerçekleşmemişti. Milli oyuncu, formda grafiğini kaybetmiş, taraftarlar tarafından da eleştirilmeye başlamıştı. Yıldız isim Barış Alper, son olarak takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynadığı maçta oyundan alındığı anlarda taraftarlardan büyük tepki aldı. Bu tepki sonrası, 25 yaşındaki oyuncu takımıyla ipleri tamamen kopardı.

GALATASARAY'DAN AYRILMAK İSTİYOR

Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray'dan ayrılmak istediğini yakın çevresine belirttiği öğrenildi. Yıldız oyuncu, devre arasında ya da yaz transfer döneminde kendisine gelecek teklifleri değerlendireceğini menajerine iletti.

SÖZLEŞMESİ 2028 YILINDABİTİYOR

Milli futbolcunun Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2028 yılında sona erecek. Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ı 2021 yılında 2.1 milyon euro bonservis ücretiyle Ankara Keçiörengücü'nden kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılı formayı 166 kez giyen Barış, 28 gol atarken 24 de asist yapma başarısı gösterdi.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSamet Demir:

gsliyim. satın gitsin çok da fifi

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Yilmaz:

Bence hemen devre arası gönderilsin,Galatasaraylı olmayan yerli futbolcular bir fayda getirmez.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
