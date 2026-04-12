Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'da 2. kez 'dalya' dedi

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Kocaelispor ile oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı formayla 200. resmi maçına çıktı. 25 yaşındaki oyuncu, bugüne kadar toplamda 36 gol atarak 5 kupa kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray evinde Kocaelispor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılı futbolcu Barış Alper Yılmaz, bu müsabakada 11'de görev aldı. Barış Alper, bu mücadeleyle birlikte Aslan'da 2. kez 'dalya' dedi.

2021 yılında Ankara Keçiörengücü'nden transfer edilen Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılılarla bugüne kadar Süper Lig'de 137, Ziraat Türkiye Kupası'nda 17, UEFA Şampiyonlar Ligi ve elemelerinde 27, UEFA Avrupa Ligi ve elemelerinde 15 ve Turkcell Süper Kupa'da da 4 olmak üzere toplamda 199 resmi karşılaşmada görev almıştı.

Kocaelispor müsabakasıyla Galatasaray'da 200. maçına çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 36 kez gol sevinci yaşarken, Süper Lig'de 3, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da da 1'er defa olmak üzere toplam 5 kupa kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
