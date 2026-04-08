Barış Alper Yılmaz: Trabzonspor yenilgisi bizi ateşledi

SÜPER Lig'de lider Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz 3-1 kazandıkları Göztepe deplasmanının ardından, "Trabzonspor yenilgisi bizi ateşledi" dedi.

Karşılaşmaya kaptan olarak çıkan Barış Alper Yılmaz, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Öncelikle takıma teşekkür ederim. Bugün kaptan ben çıktım, çok mutlu ve gururluyum. Hedeflerimiz var ve bunları gerçekleştirmek istiyoruz. Sorumluluklarım var. Hiçbir şey beni yıldıramaz. Kendime çok iyi bakıyorum. O yüzden 'sakatlık bana bir şey yapmaz' diyebilirim. Biz futbolcular her pozisyona kendimizi hazır tutmamız lazım. Forvet oynamayı da seviyorum. Takımıma katkı sağlamam lazım. 5 gol oldu galiba. Kendi hedeflerim de var. Bunları da gerçekleştirmek istiyorum" dedi.

Trabzonspor mağlubiyetini de değerlendiren Barış, "Futbolda aslında dün yoktur ama geçen maç istemediğimiz bir sonuç aldık. Bu bizi gerçekten üzdü ama biz takım halinde konuşuyoruz. Bugün ve yarına odaklıyız. Gönül ister hep kazanalım ama nazar boncuğu diyelim. Aslında bizi ateşledi. Biz dışarıya kulak asmayıp kendimize bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

'HENÜZ HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ'

Şampiyonluk yolunda hiçbir şeyin bitmediğini belirten Barış Alper Yılmaz, "Henüz hiçbir şey bitmedi. Taraftarlarımız her yerde bizi destekliyor. Daha çok erken. Maçlarımıza odaklanmamız lazım. Takımın kaptanları var, görünmeyenler de var. Kaptan çıkmak gurur ve keyif verici. İcardi çok özel biri. Bir nesli Galatasaraylı yaptı. Biz bir aileyiz ve kolay kolay yıkılmasın. Çok güzel bir aileyiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı