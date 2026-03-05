Haberler

Barış Alper için karar verildi! Bu parayı getiren alır

Güncelleme:
Galatasaray, milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın bonservis bedelini 50 milyon euro olarak belirledi. Yıldız oyuncunun son dönemdeki performansı, hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da dikkat çekti ve birçok kulübün transfer listesine girdi.

  • Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için bonservis bedelini 50 milyon euro olarak belirledi.
  • Barış Alper Yılmaz, Avrupa kulüplerinin transfer listesinde yer alıyor.

Galatasaray, son dönemdeki performansıyla dikkat çeken milli futbolcu Barış Alper Yılmaz için yeni bir bonservis bedeli belirledi. Sarı-kırmızılı kulübün yıldız oyuncunun değerini 50 milyon euro olarak güncellediği öne sürüldü.

DEĞERİ 50 MİLYON EUROYA ÇIKTI

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Galatasaray yönetimi, Avrupa kulüplerinin radarına giren Barış Alper Yılmaz için bonservis beklentisini yükseltti. Sarı-kırmızılıların milli futbolcu için belirlediği yeni rakamın 50 milyon euro olduğu iddia edildi.

AVRUPA'NIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Gösterdiği performansla hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz, birçok kulübün transfer listesine girdi. Galatasaray yönetiminin yüksek bonservis beklentisiyle oyuncuyu kolay kolay bırakmak istemediği ifade edildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
