Barış Alper hatasını telafi etti! 10 dakikada önce kendi kalesine sonra rakip kaleye gol attı
Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Ümraniyespor'u konuk ettiği maçta Barış Alper Yılmaz, önce kendi kalesine gol atıp, ardından rakip kaleye gol atarak skoru 1-1'e getirdi.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında sahasında Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi.
BARIŞ ALPER KENDİ KALESİNE ATTI
Mücadelenin 23. dakikasında sağ kanattan içeri giren Ayman Bouali ortaya çevirdi. Barış Alper'in uzaklaştırmak istediği top kendi ağlarına gitti. Ümraniyespor 1-0 öne geçti.
BARIŞ ALPER EŞİTLEDİ
Maça ortak olmak isteyen Galatasaray'da 33. dakikada Kerem Demirbay'ın sol kanattan güzel ortasında iyi yükselen Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşu köşeden ağlara gitti. Galatasaray 1-1'i yakaladı.