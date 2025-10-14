Barış Alper'e büyük müjde! Hesabına çuvalla para yatacak
Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, kulüple yeni bir sözleşme imzaladı. Yeni kontratın detaylarına göre, tüm bonusların gerçekleşmesi halinde Yılmaz'ın toplam kazancı 6 milyon euroyu bulacak. Bu rakamla Barış Alper, Galatasaray kadrosundaki en yüksek maaşlı yerli futbolculardan biri haline geldi. Yeni sözleşmeyle birlikte genç yıldızın motivasyonunun üst seviyeye çıktığı belirtiliyor.
Galatasaray, yaz transfer döneminde NEOM FC'nin rekor teklifine rağmen takımda tuttuğu Barış Alper Yılmaz ile yeni bir sözleşme imzaladı. Yönetimin, oyuncunun performansı ve gelişimi nedeniyle bu kararı aldığı belirtilirken, yeni kontratın maddeleri de netleşti.
YENİ SÖZLEŞMENİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
Gazeteci Haluk Yürekli'nin aktardığı bilgilere göre, Barış Alper Yılmaz'ın yeni sözleşmesinde şu maddeler yer alıyor:
- Garanti ücret: 3 milyon euro
- Sadakat bonusu: 500 bin euro
- 20 maç oynaması halinde: 2 milyon euro
- 20+ gol katkısı yaparsa: 500 bin euro
Tüm bu bonusların gerçekleşmesi durumunda, milli futbolcunun toplam kazancı 6 milyon euroya ulaşacak. Bu rakamla Barış Alper, Galatasaray kadrosundaki en yüksek maaşlı yerli futbolculardan biri haline geldi.
MENAJERİNDEN NET MESAJ: TAVRIMIZI KOYDUK, HAKKIMIZI ALDIK
Barış Alper Yılmaz'ın menajeri Tuncay Maldan, anlaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Tavrımızı koyduk, hakkımızı aldık." ifadelerini kullandı. Maldan, oyuncusunun Galatasaray'da kalmaktan mutlu olduğunu ve hedefinin artık Avrupa'da kalıcı başarılar elde etmek olduğunu söyledi.
NEOM TEKLİFİ KRİZ YARATMIŞTI
Yeni sözleşmeden önce Suudi Arabistan ekibi NEOM FC, Barış Alper Yılmaz için 40 milyon euro bonservis ve 10 milyon euro yıllık maaş teklif etmişti. Ancak Galatasaray yönetimi, bu astronomik teklife rağmen transferi kesin bir dille reddetti. Kulüp, Barış Alper'in "takımın geleceği ve Avrupa vitrini için kilit isimlerden biri" olduğunu vurguladı.
YENİ SÖZLEŞMEYLE MOTİVASYON ARTTI
Galatasaray cephesi, yeni kontratla birlikte Barış Alper Yılmaz'ın motivasyonunun üst seviyeye çıktığını belirtiyor. Genç yıldız, bu sezon hem Süper Lig hem de Avrupa kupalarında takımın hücum hattında kritik bir rol üstlenmeyi sürdürecek.