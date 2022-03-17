Barcelonalı Pedri'den Galatasaray taraftarına büyük övgü: Daha önce böylesini görmedim

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray, sahasında Barcelona'ya 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmada şık bir golle takımına 1-1'lik beraberliği getiren Pedri maç sonunda sarı-kırmızılı tribünleri övdü.

Pedri'nin açıklamaları şöyle:

"KENDİMİ ONUNLA KIYASLAMAM DELİLİK OLUR"

Karakter ortaya koyduk. Daha önce bu kadar baskının olduğu bir statta oynamamıştım. Attığım gol Messi'nin golüne mi benziyor? Messi çok daha iyi goller attı, kendimi onunla kıyaslamam delilik olur. Galatasaray'ı eledik ve şimdi kuradan gelecek rakibe bakacağız. UEFA Avrupa Ligi'nin favorisi biziz. Her şeyi yapacağız.

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