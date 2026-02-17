Haberler

Barcelona'ya derbide büyük şok! Koltuğunu kaybetti

Barcelona'ya derbide büyük şok! Koltuğunu kaybetti
Güncelleme:
La Liga'nın 24. haftasında Girona'ya 2-1 mağlup olan Barcelona, liderlik koltuğunu Real Madrid'e kaptırdı. Girona'nın gollerini Thomas Lemar ve Fran Beltran atarken, Barcelona'nın tek golünü Pau Cubarsi kaydetti. Bu sonuçla Barcelona 58 puanla ikinci sıraya gerilerken, Girona ise puanını 29'a çıkararak 12. sıraya yerleşti. Gelecek hafta Girona, Deportivo Alaves deplasmanına çıkacakken, Barcelona sahasında Levante'yi ağırlayacak.

  • Barcelona, La Liga'nın 24. haftasında Girona'ya deplasmanda 2-1 mağlup oldu.
  • Barcelona, bu mağlubiyetle 58 puanda kalarak La Liga liderliğini Real Madrid'e kaptırdı.
  • Girona, maçta galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Thomas Lemar ve 87. dakikada Fran Beltran kaydetti.

La Liga'nın 24. haftasında Girona deplasmanına çıkan Barcelona, Katalonya derbisinde sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Katalan devi liderlik koltuğunu kaybetti.

GIRONA SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Estadio Municipal de Montilivi'de oynanan mücadelede Girona'ya galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Thomas Lemar ve 87. dakikada Fran Beltran kaydetti.

Barcelona'nın tek golü ise 59. dakikada Pau Cubarsi'den geldi. İlk yarının uzatma dakikalarında Lamine Yamal penaltıdan yararlanamayarak önemli bir fırsatı kaçırdı.

REAL MADRID LİDERLİĞİ ALDI

Bu mağlubiyetle 58 puanda kalan Barcelona, liderlik koltuğunu Real Madrid'e kaptırdı. Girona ise puanını 29'a yükselterek 12. sıraya yerleşti. Girona gelecek hafta Deportivo Alaves deplasmanına çıkacak. Barcelona ise sahasında Levante'yi konuk edecek.

