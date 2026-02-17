Barcelona'ya derbide büyük şok! Koltuğunu kaybetti
La Liga'nın 24. haftasında Girona'ya 2-1 mağlup olan Barcelona, liderlik koltuğunu Real Madrid'e kaptırdı. Girona'nın gollerini Thomas Lemar ve Fran Beltran atarken, Barcelona'nın tek golünü Pau Cubarsi kaydetti. Bu sonuçla Barcelona 58 puanla ikinci sıraya gerilerken, Girona ise puanını 29'a çıkararak 12. sıraya yerleşti. Gelecek hafta Girona, Deportivo Alaves deplasmanına çıkacakken, Barcelona sahasında Levante'yi ağırlayacak.
Barcelona'nın tek golü ise 59. dakikada Pau Cubarsi'den geldi. İlk yarının uzatma dakikalarında Lamine Yamal penaltıdan yararlanamayarak önemli bir fırsatı kaçırdı.
