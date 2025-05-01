Barcelona ve Inter 3-3 Berabere Kaldı: Şampiyonlar Ligi Yarı Final İlk Maçında Heyecan Dorukta

Uefa Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Barcelona, sahasında ağırladığı Inter ile 3-3 berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Barcelona ile Inter karşı karşıya geldi. Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin düdük çaldı. Clement Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages üstlendi.

Maça hızlı başlayan Inter, henüz 30'uncu saniyede Marcus Thuram'ın attığı golle maçta 1-0 öne geçti. 21'inci dakikada ise Denzel Dumfries, farkı 2 yaptı: 0-2. Barcelona, Inter'in gollerine 24'üncü dakikada Lamine Yamal ve 38'inci dakikada Ferran Torres ile cevap vererek soyunma odasına 2-2'lik eşitlikle gitti. 63'üncü dakikada Denzel Dumfries'in golüyle Inter bir kez daha öne geçti: 2-3. 65'inci dakikada Raphinha'nın sert şutunda Yan Sommer'e çarpan topla golü bulan Barcelona skoru 3-3'e getirdi. Kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı ve maç 3-3 beraberlikle sona erdi.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, takımının 3'üncü golünde asist yaparken, 71 dakika sahada kaldı.

Bu maçın rövanşı 6 Mayıs Salı günü Inter'in ev sahipliğinde oynanacak.