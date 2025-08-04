Barcelona sezona bomba gibi girdi! 3 maçta gol olup yağdılar

Barcelona sezona bomba gibi girdi! 3 maçta gol olup yağdılar
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La Liga'nın son şampiyonu Barcelona, yeni sezon öncesi fırtına gibi esiyor. Katalan devi, oynadığı 3 hazırlık maçını da kazandı ve rakip ağlara 15 gol attı.

Geride bıraktığımız sezonda La Liga'da Real Madrid'in önünde şampiyonluğa ulaşan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de yarı final oynayan Barcelona, yeni sezon öncesinde de fırtına gibi esiyor.

3 MAÇTA 15 GOL ATTILAR

Hazırlıklarını Güney Kore'de sürdüren Barcelona, şu ana dek 3 hazırlık maçında sahne aldı. İspanyol devi sırasıyla Vissel Kobe, Seul ve Daegu ile karşı karşıya geldi. Vissel Kobe'yi 3-1, Seul'u 7-3 ve son olarak da Daegu'yu 5-0 yenen Barcelona, 3 hazırlık maçında da sahadan galibiyetle ayrıldı. Katalan devi, 3 maçta rakip ağlara 15 gol atarak gövde gösterisi yaptı.

SIRADAKİ RAKİP COMO

Barcelona, yeni sezon öncesi sıradaki maçında Gamper Kupası finalinde İtalya Serie A ekibi Como ile 10 Ağustos'ta karşı karşıya gelecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSadi:

Dünyanın en kaliteli. Kadrosu sonuç normal

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