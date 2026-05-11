El Clasico'yu kazanan Barcelona, LaLiga'da şampiyon

LaLiga'nın 35. haftasında Barcelona, Real Madrid'i 2-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Golleri Marcus Rashford ve Ferran Torres attı. Real Madrid'de Arda Güler sakatlığından dolayı oynayamadı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 35. haftasında Barcelona, sahasında Real Madrid'i 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Spotify Camp Nou Stadı'ndaki karşılaşmada Barcelona, 9. dakikada Marcus Rashford ve 18. dakikada Ferran Torres'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıda iki takım da gol bulamayınca Barcelona maçı önde tamamlayarak üst üste ikinci şampiyonluğunu kazandı.

Real Madrid'de sakatlığı bulunan milli futbolcu Arda Güler, forma giyemedi.

Ligin bitimine üç hafta kala puanını 91'e çıkaran Barcelona, Real Madrid'in 14 puan önünde 29. şampiyonluğunu ilan etti.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
