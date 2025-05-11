Donald Trump: Ukrayna, Putin'in Türkiye'de müzakere yapılması talebini derhal kabul etmeli

Trump'tan ateşkes için Ukrayna'ya çağrı: Derhal kabul etmeli
Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi

İYİ Parti liderinden kutsal mekanda tepki çeken hareket
Beşiktaş'ta Serdal Adalı yeniden başkan seçildi

Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu
Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Enflasyonla mücadele devam edecek

Ekonomi Kurulu toplandı! Dikkat çeken enflasyon mesajı

Barcelona, Real Madrid'i 4-3 Yenerek Şampiyonluğa Yaklaştı

Barcelona, Real Madrid'i 4-3 Yenerek Şampiyonluğa Yaklaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) Barcelona, Montjuic Olimpiyat Stadı'nda Real Madrid'i 4-3 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Real Madrid'in Kylian Mbappe ile öne geçtiği maçta, Barcelona'dan Eric Garcia, Lamina Yamal ve Raphinha'nın golleriyle 4-2 öne geçti. Mbappe, maçta hat-trick yapmasına rağmen Real Madrid puan alamadı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 35. haftasında Barcelona, sahasında Real Madrid'i 4-3 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Montjuic Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçın 5. dakikasında Real Madrid, Kylian Mbappe'nin penaltıdan attığı golle öne geçti.

Maçın 14. dakikasında kontra atakla tehlikeli gelen Real Madrid'de ceza yayının gerisinde topla buluşan Mbappe ceza sahası içinden yaptığı vuruşla skoru 2-0'a getirdi.

Golü yedikten sonra rakip kalede ataklarını sıklaştıran Barcelona, Eric Garcia'nın 19. dakikadaki golüyle farkı 1'e indirirken, Lamina Yamal'ın 32. dakikadaki golüyle beraberliği yakaladı.

Beraberlik golünden sonra baskısını sürdüren Barcelona, Raphinha'nın 34. dakikadaki golüyle 3-2 öne geçti.

45. dakikada Real Madrid savunmasının pas hatasını değerlendiren Raphinha, Ferran Torres ile yaptığı duvar pasının ardından düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 4-2.

Yenik duruma düştükten sonra ataklarını artıran Real Madrid'de Mbappe, 70. dakikada ağları havalandırarak hat-trick yaptı ve skoru 4-3'e getirdi.

Sezonun bitimine 3 hafta kala LaLiga lideri Barcelona, puanını 82'ye çıkararak 2. sıradaki Real Madrid ile arasındaki farkı 7'ye yükseltti.

Barcelona, 15 Mayıs Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Espanyol maçından bir puan alması halinde bile şampiyonluğunu ilan edecek.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aylardır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali sevenlerini üzdü

Kadir İnanır'ın son hali sevenlerini üzdü
Beşiktaş'ta üst üste şanssızlıklar! 2 sakatlık, bir de dişi kırılan futbolcu

Maç anında dişi kırıldı! Aldırmadan oyuna devam etti
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
Antalya'da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı

Tepki çeken görüntülerin ardından iki polis için harekete geçildi
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor

Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'te
Gidilecek gibi değil! Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı

Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.