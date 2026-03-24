Haberler

Barcelona'nın yıldızı Kounde'den Galatasaray için flaş sözler

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Barcelona'nın Fransız yıldızı Jules Kounde, katıldığı bir yayında Galatasaray ile ilgili bir itirafta bulundu. Stadyum atmosferinden bahseden Kounde, "Galatasaray'la karşılaşmadım ama takımda onlarla maç yapmış oyuncular var. Duyduğuma göre atmosfer fenaymış. Kendinizi bile duyamıyormuşsunuz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray taraftarının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan mücadelelerde oluşturduğu atmosfer tüm dünyada ilgi çekmişti.

KOUNDE'DEN GALATASARAY'A ÖVGÜ

Galatasaray taraftarına dünyanın dört bir yanından övgüler gelirken, son olarak Barcelona'nın Fransız sağ beki Jules Kounde de katıldığı bir yayında Galatasaray taraftarından övgüyle bahsetti.

"ATMOSFER FENAYMIŞ!"

27 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takıma karşı hiç oynamasa da stadyumda iyi bir atmosferin olduğunu duyduğunu söyleyerek, "Galatasaray'la karşılaşmadım ama takımda onlarla maç yapmış oyuncular var. Duyduğuma göre atmosfer fenaymış. Kendinizi bile duyamıyormuşsunuz" yorumunda bulundu.

SEZON PERFORMANSI

Barcelona ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kounde, çıktığı 40 maçta 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Trump: İran bugün bize petrol ve doğalgazla ilgili çok değerli bir hediye verdi

İran'ın sürpriz adımını Trump duyurdu: Bize büyük bir hediye verdiler
Irak, ülkedeki tüm güvenlik güçlerine saldırılara karşı meşru müdafaa yetkisi verdi

Türkiye'nin komşusu da savaşa katılmak üzere! Tam yetki verdiler
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: ABD-İsrail'in İran savaşı felaket bir hata

Avrupa'nın dev ülkesinden Trump'a rest: İran savaşı felaket bir hata
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'de en uzun gece! İran'ın saldırıları çok sert oldu

İsrail'de en uzun gece! İran'ın saldırıları çok sert oldu
'Teğmenleri Erdoğan'a şikayet etti' iddiasına Erhan Afyoncu'dan yalanlama

"Teğmenleri Erdoğan'a şikayet etti" iddiasına net yalanlama
Beşiktaş'a Chelsea'den 38 milyon Euro'luk dinamo

Süper Lig devine tam 38 milyon Euro'luk dinamo
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti

Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
İsrail'de en uzun gece! İran'ın saldırıları çok sert oldu

İsrail'de en uzun gece! İran'ın saldırıları çok sert oldu
Son bir imza kaldı! Karşıyaka'ya yeni stat müjdesi

Şampiyonluğa koşan takıma yeni stat müjdesi
Diyarbakır'da trafikte yol verme kavgası kamerada

Dakikalarca öldüresiye kavga ettiler! Dehşet anları kamerada